محافظ القاهرة يضع إكليلا من الزهور على مقابر الشهداء في الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء

وضع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية ، واللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، وذلك احتفالا بالذكرى الـ ٤٢ لعيد تحرير سيناء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا اليوم رمزًا للعزة والكرامة مؤكدًا على دور القوات المسلحة العظيم والتضحيات التي بذلوها من أجل إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته والحفاظ على أراضيه ومشيداً بدور القوات المسلحة المصرية في السلم والحرب.