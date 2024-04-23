ads
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

محافظ القاهرة يضع إكليلا من الزهور على مقابر الشهداء في الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وضع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية ، واللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، وذلك احتفالا بالذكرى الـ ٤٢ لعيد تحرير سيناء.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا اليوم رمزًا للعزة والكرامة مؤكدًا على دور  القوات المسلحة العظيم والتضحيات التي بذلوها من أجل إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته والحفاظ على أراضيه   ومشيداً بدور القوات المسلحة المصرية في السلم والحرب.

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اللواء اشرف الجندى القوات المسلحة المصرية المنطقة المركزية العسكرية