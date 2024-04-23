مطار الغردقة الدولي يستقبل 60 ألف سائح على متن 302 رحلة طيران

كشفت جداول الوصول لمطار الغردقة الدولي، من السبت الماضي وحتى أمس الإثنين، وصول ما يزيد عن 60 ألف سائح، وذلك على متن 302 رحلة طيران من مختلف العواصم الأوروبية.

واكد مصدر بالمطار، ان الجدول شمل الألمان والإنجليز والروس والطليان فى صدارة الجنسيات الأكثر وصولًا إلى منتجعات وفنادق الغردقة، لتشهد نسب الإشغال السياحى ارتفاعًا كبيرًا.

وتشهد حركة الوصول الدولي لمطار الغردقة رواجًا كبيرًا.، وهناك ما يقرب من 18 جنسية موجودة داخل القرى والمنتجعات السياحية.

يذكر أن مدينة الغردقة السياحية، تشهد حالة انتعاشة سياحية منذ بداية فصل الربيع، حيث تستقبل يوميًا العشرات من رحلات الطيران.