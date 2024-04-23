ads
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مطار الغردقة الدولي يستقبل 60 ألف سائح على متن 302 رحلة طيران

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت جداول الوصول لمطار الغردقة الدولي،  من السبت الماضي وحتى أمس الإثنين،  وصول ما يزيد عن 60 ألف سائح، وذلك على متن 302 رحلة طيران من مختلف العواصم الأوروبية.

واكد مصدر بالمطار، ان الجدول شمل الألمان والإنجليز والروس والطليان فى صدارة الجنسيات الأكثر وصولًا إلى منتجعات وفنادق الغردقة، لتشهد نسب الإشغال السياحى ارتفاعًا كبيرًا.
وتشهد حركة الوصول الدولي لمطار الغردقة رواجًا كبيرًا.، وهناك ما يقرب من 18 جنسية موجودة داخل القرى والمنتجعات السياحية.
يذكر أن مدينة الغردقة السياحية،  تشهد  حالة انتعاشة سياحية منذ بداية فصل الربيع، حيث تستقبل يوميًا العشرات من رحلات الطيران.

رحلات الطيران مدينة الغردقة السياحية مطار الغردقة الدولي مدينة الغردقة فنادق الغردقة