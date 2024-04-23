فوز إدارة المعادي التعليمية بالمركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة لمادة الرياضيات

أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن مسابقة أوائل الطلبة هي اكتشاف الطلاب الموهوبين فى كافة المجالات، فضلا عن إشباع حاجات نفسية لدى هؤلاء الطلاب مثل الثقة بالنفس وتقدير الذات وتنمية روح الانتماء لدى الى المؤسسة التعليمية، إضافة إلى ترسيخ العدالة والديمقراطية لدى الطلاب وأن المعيار الوحيد للأشتراك فى تلك المسابقات التفوق العلمي وإكساب الطلاب قيم المثابرة فى العمل والإخلاص و التفوق وتدريب الطلاب على أخلاقيات التنافس ومهاراته.

وأوضح، أن توجيه عام الرياضيات بالقاهرة هدفه الأول هو تنمية مهارات الرياضيات والتقويم المستمر الداعم لأبنائنا الطلاب والتخطيط بخطوات ثابتة نحو عدة طرق لخفض القلق من الاختبارات وإيمانا لأن التكنولوجيا سبيلا لتوصيل أفكارنا لأبنائنا الطلاب و تماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمى.

ولفت الى تصعيد 14 إدارة تعليمية بمسابقة أوائل الطلبة للشهادة الاعدادية فى مادة الرياضيات “اونلاين”، إلى المستوى الثانى من المسابقة وهم: ( شرق مدينة نصر _ المعادى _ مصر الجديدة _ الساحل _ الخليفة _ دار السلام _ باب الشعرية _ عين شمس _ البساتين _ السلام _ بدر _ الشروق _ الزيتون _ مصر القديمة)

وتم إرسال رابط أسئلة المسابقة صباحاً يوم المسابقة على لجنة التحكيم من توجيه عام الرياضيات، وسيتم تكريم أفضل ثلاث إدارات على مستوى المحافظة

وجاءت النتيجة كالآتى :_

فازت إدارة المعادي التعليمية بالمركز الأول وحصولها على الدرجة النهائية 20 درجة

وتشارك فى المركز الثانى الإدارات الآتية :

1 - السلام التعليمية

2 - الساحل التعليمية

3 - عين شمس

بحصول كل منهم على ( 18 درجة من عشرين)

وقدم مدير المديرية الشكر للقائمين على مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية فى مادة الرياضيات من موجهى عموم المادة فى المديرية وموجهى المادة بالإدارات التعليمية والسادة المعلمين والمشرفين على جهودهم المتميزة ومساعدة الطلاب وتدريبهم على التفكير المتميز فى حل أسئلة الرياضيات إدارات على مستوى المحافظة.