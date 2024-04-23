عرض جثة طفلة توفيت صعقا بالكهرباء على الطب الشرعي

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة طفلة صعقا بالكهرباء داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وطلبت النيابة التحريات حول الزاقعة كما امرت بعرض الجثة على الطب الشرعى

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع فتاة داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين تعرض طفلة 15 ستة عاملة لصعق كهربائي خلال تواجدها بمحل عملها جري نقل الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.