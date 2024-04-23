مقتل بائع في مشاجرة بسبب خلاف على مكان "الفرشة" بالقليوبية

شهدت مدينة شبين القناطر واقعة قتل حيث قام بائع بطعن زميلة بالسكين اثر مشاجرة بينهما بسبب الاخلاف على مكان البيع فى السوق وتم نقل المجنى عليه مصابا الى المستشفى ولقى مصرعه اثناء محاولة اسعافة والقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد تلقى المقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر اشارة من المستشفى بوصول " م ص ا ا " 23 سنة بائع خضار جثة هامدة إثر عدة طعنات فى أنحاء الجسد .

توصلت التحريات الى ان وراء الواقعة بائع زميل المجنى عليه فى سوق شبين القناطر نشبت بينهما مشاجرة بسبب الخلاف على مكان البيع فقام المتهم بطعن المجني عليه وتم نقلة للمستشفى والقى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحس المتهم .