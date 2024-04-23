"غراب" يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكري الـ42 لأعياد تحرير سيناء

بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 42 لأعياد تحرير سيناء جاء فيها : يسعدني ويشرفني أن أرفع لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء الشرقية أسمي آيات التهاني القلبية وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء والتي تأتي ذكراها العظيمة تخليداً لانتصارات الإرادة المصرية وتمسكها بكل شبر من أرضها الغالية .

وبهذه المناسبة الوطنية ذكرى انتصارات قواتنا المسلحة الباسلة الذين سطروا بدمائهم الذكية ملاحم بطولية رفعت رأس مصر عاليًا، نتوجه للمولي عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن يبارك الله جهودكم المخلصة وأن يوفقكم لما فيه الخير والتقدم والازدهار، ونعاهد الله ونعاهدكم على المضي قدما نحو مسيرة الإصلاح والتنمية وبناء مصر الجديدة التي نحلم بها".

كما بعث محافظ الشرقية برقيات تهنئة مماثلة للفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، وكبار قادة الجيش والأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

ووجه المحافظ التهنئة للقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجموع المواطنين من أبناء المحافظة وأسر الشهداء امتنانًا وعرفانًا بما قدموه لإعلاء كلمة الحق مضحين في سبيل ذلك بأرواحهم ودمائهم الطاهرة في أروع صور العطاء في سبيل الله والوطن.