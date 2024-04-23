إنفوجراف.. مراحل استرداد سيناء

أوضح «إنفوجراف»، أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، احتفالا بالذكرى الثانية والأربعين لأعياد تحرير سيناء في الخامس والعشرين من أبريل، مراحل استرداد سيناء كاملة وحتى آخر شبر فيها.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة، في الخامس والعشرين من أبريل بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء تحت شعار “ويتواصل البناء”.

وبعد نصر السادس من أكتوبر 1973، قررت مصر في خطوة شجاعة التوجه إلى السلام والمفاوضات لاسترداد أرضها ولكنها مفاوضات المنتصر الذي يملي شروطه فكانت مفاوضات السلام التي كللت في 25 إبريل عام 1982 برفع العلم المصري على سيناء، وفي عام ١٩٨٩ كانت ملحمة استرداد طابا آخر نقطة فى الحدود المصرية بسيناء، بعد أن قام المفاوض المصرى بجهود مضنية وشاقة، وتحكيم دولى ليثبت أحقية مصر فى منطقة طابا مقدمًا البراهين والأدلة التي تؤكد ملكية الدولة المصرية لها.

