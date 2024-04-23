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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

وزير المالية: العجز الكلى للموازنة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6%

وزير المالية
وزير المالية
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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن حجم الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة العامة الجديدة 2.6 تريليون جنيه منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم المصروفات بالموازنة  3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه فى العام المالى  الحالى 2023 /2024.

وقال خلال إلقاء البيان المالى للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب اليوم، إن العجز الكلى للموازنة يبلغ  1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6% بعد الزيادات الأخيرة فى الأجور التى أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، حيث تم تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التى تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالى الحالى.

وزير المالية العجز الكلى للموازنة 1 2 تريليون جنيه بنسبة 7 6