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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منتخب الجمباز الإيقاعي يغادر إلى رواندا للمشاركة في البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

منتخب مصر
منتخب مصر
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غادرت اليوم الثلاثاء بعثة منتخب مصر للجمباز الإيقاعي الي كيجالي عاصمة رواندا للمشاركة في البطولة الافريقية المؤهلة الي اولمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 25 حتي  26  إبريل الجاري.

يمثل منتخب مصر :
حبيبه مرزوق
مريم سليم 
عاليا صالح
ليديا البحيري
المدربات:
الكابتن/هويدا حموده
الكابتن/ مي عصام

يمثل منتخب مصر للجماعي:
أمينه صبيح
لمار البحيري
عبير رمضان
فريده حسين
جوهارا الديب
جومانه ابوالمجد
المدربات:
الكابتن/ نهي حسين 
الكابتن/ ميار رجب

يمثل منتخب مصر للناشئات:
عاليا احمد
فريدة بهنس
لينا هيليكا
ايمان عبدالحليم

يمثل منتخب مصر للجماعي:
سلمي طلعت
سينا الميسيري
ملك بلال
چولي احمد
تالا خليل 
ليلي ابو العباس

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