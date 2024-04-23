حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد تحرير سيناءـ تلك المناسبة الغالية التى ستظل محفورة فى عقول وقلوب المصريين باستعادة مصر كامل ترابھا الوطني

وتابع، ندعو الله عزوجل أن يوفقه فى جهوده المخلصة من أجل تحقيق التنمية في ربوع سيناء، وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير فرص العمل في إطار المشروع القومي الكبير لتنمية شبه جزيرة سيناء تلك البقعة الغالية من أرض الوطن، وأن ينعم اهلها بالخير والاستقرار والأمن

كما تقدم حسين زين بخالص التهنئة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وجميع قادة وضباط وجنود الجيش المصري العظيم، مؤكدا دور القوات المسلحة المصرية الباسلة في تحرير أرض سيناء من الإرهاب ، وهزيمة ودحر التنظيمات الإرهابية وبذل دمائهم الذكية من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الوطن.