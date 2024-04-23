النيابة تستدعي أسرة طفلة توفيت إثر سقوطها من علو بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مصرع طفلة في عقدها الأول إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استدعت اسرة الطفلة لؤالهم حول الواقعما وملابساتها.

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من علو بمنطقة مساكن عثمان بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة 4 سنوات وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.