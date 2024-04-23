ads
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النيابة تستدعي أسرة طفلة توفيت إثر سقوطها من علو بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مصرع طفلة في عقدها الأول إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استدعت اسرة الطفلة لؤالهم حول الواقعما وملابساتها.
تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من علو بمنطقة مساكن عثمان بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة 4 سنوات وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة مصرع طفلة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة