وزير المالية: الأزمات العالمية تزيد الأعباء على الموازنة العامة والمواطنين

قال د. محمد معيط وزير المالية، إن تفاقم الأزمات الجيوسياسية يؤدي إلي زيادة معدلات التضخم وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية في الدول الناشئة ومنها مصر وانخفاض عائدات قناة السويس أيضا.

وأَضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء عرض البيان المالي " الاضطرابات ترفع مستويات التضخم"، موضحا أن الأزمات العالمية تزيد الأعباء على الموازنة العامة وعلى المواطنين أيضا.

وقال وزير المالية، إنع رغم الصدمات الاقتصادية تراجعت معدلات البطالة، مشيرا في ذات الوقت الى تأثر الإيرادات العامة للدولة وكذلك زيادة المصروفات، موضحا أن إجمالي تكلفة حزم الحماية الاجتماعية الستة التي أعقبت الأزمات العالمية بلغت 650 مليار جنيه.