ads
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

وزير المالية: الأزمات العالمية تزيد الأعباء على الموازنة العامة والمواطنين

وزير المالية
وزير المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال د. محمد معيط وزير المالية، إن تفاقم الأزمات الجيوسياسية يؤدي إلي زيادة معدلات التضخم وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية في الدول الناشئة ومنها مصر وانخفاض عائدات قناة السويس أيضا.

وأَضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء عرض البيان المالي " الاضطرابات ترفع مستويات التضخم"، موضحا أن الأزمات العالمية تزيد الأعباء على الموازنة العامة وعلى المواطنين أيضا.

وقال وزير المالية، إنع رغم الصدمات الاقتصادية تراجعت معدلات البطالة،  مشيرا في ذات الوقت الى تأثر الإيرادات العامة  للدولة وكذلك زيادة المصروفات، موضحا أن إجمالي تكلفة حزم الحماية الاجتماعية الستة التي أعقبت الأزمات العالمية بلغت 650 مليار جنيه.

وزير المالية الأزمات العالمية الموازنة العامة