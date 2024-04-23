وزير المالية أمام البرلمان: 2.6 تريليون جنيه حجم الإيرادات المتوقعة بالموازنة العامة الجديدة

شهدت الجلسة العامة للنواب المنعقدة الان القاء الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالي لمشروع الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2024/2025 .

وكشف د معيط ، ان حجم الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة العامة الجديدة بلغ 2.6 تريليون جنيه منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه ، فيما يبلغ حجم المصروفات بالموازنة 3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه فى العام المالى الحالى2023/2024، حيث يبلغ العجز الكلى للموازنة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6% بعد الزيادات الأخيرة فى الأجور التى أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، حيث تم تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التى تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالى الحالى.

وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2024/2025 إلى 4% ، وتشهد الموازنة الجديدة انخفاض فى نسبة الدين العام "المحلى والأجنبى" للناتج الإجمالى المحلى، حيث تبلغ النسبة 87% مقارنة بنحو 96% فى العام المالى الماضى و92% فى العام المالى الحالى لتصل إلى أقل من 80% فى الثلاث سنوات المقبلة.

