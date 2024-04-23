محافظ القليوبية ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى والأستاذ خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي.

جاء ذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مجال الصحة بمدينة شبين القناطر، للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع ولتذليل كافة المعوقات وذلك ضمن جولات المحافظ المُكثفة لمتابعة إنجازات مشروعات المبادرة الرئاسية، للانتهاء منها فى الوقت المحدد لإدخالها الخدمة للتيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.

وتقع المستشفى على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى 3.2مليار جنيه ، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير.

وأكد المحافظ أن المستشفى صرح طبي ضخم جرى إنشاؤه في وقت قياسي لخدمة جميع المراكز الطبيه بمبادرة حياه كريمة مشيرا أنه جاري العمل علي قدم وساق للانتهاء من إنشاء المستشفى خلال هذا العام، مشيرا أن المستشفى مكون من أربع مباني مختلفه المبنى الرئيس للمستشفى بالإضافة إلى مبنى لتجميع البلازما ومدرسه للتمريض ومبني للغازات الطبيه ووصلت إجمالي نسبة تنفيذ الخرسانات إلى 78%.

وأضاف الهجان، أنه جرى الانتهاء من توريد جميع مكونات المستشفى ومكونات الشيلر والمحولات وجاري العمل بتأسيس منظومة التكييف المركزي والحريق بالاضافة إلى التشطيبات الداخليه وأعمال المحارة والسباكة في الأدوار التي جرى الانتهاء من صبها حيث جرى تكثيف العمل خلال الفترة الماضية وتشهد المستشفى تطورا ملحوظا في الإنشاءات.

وفي مبنى البلازما جاري أعمال التشطيبات النهائية والدهانات في الطابق الأول والثاني بالاضافة إلى أعمال البلاط والسيراميك ووصلت تنفيذ المبنى بالكامل إلى 80%، كما جرى الانتهاء من الهيكل الخرساني لمبني مدرسه التمريض وجاري أعمال البناء في جميع الطوابق كم جرى الانتهاء أيضا من انشاء المباني الادارية من غرف المحولات والمولدات وغرف الحراسه والأمن والأسوار.

ومن جانبه أكد رئيس تعمير القاهرة الكبرى أن مستشفى شبين القناطر تعد أكبر مستشفى على مستوى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية والانتهاء منها خلال شهور قليلة، حيث جرى توريد جميع مستلزمات الكهروميكانيك وتخزينها بالموقع وسيتم تركيبها أولا بأول بالتوازي مع أعمال الانشاءات، مؤكدا أيضا أن الجهاز ليسخر كل إمكاناته لخدمة المستشفى والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد.