محافظ أسوان يشهد مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بمتحف النوبة

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة السياحة والأثار والإتحاد الأوربى والمعونة الألمانية والذى تم إبرامه داخل أروقة متحف النوبة منارة التراث الإنسانى والتنويرى والعلمى لتنفيذ مشروع تطوير البر الغربى ضمن سلسلة حلقات الشراكة المصرية الأوربية فى العديد من المجالات المختلفة .

وأثناء فعاليات هذا الحدث الإحتفالى الذى تم تنظيمه بحضور السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الإتحاد الأوروبى بمصر ، وتوبياس كراوس رئيس بعثات السفارة الفيدرالية الألمانية، وإليكساندر سوليجا المدير الإقليمى للإتحاد الأوربى فى مصر ، فضلاً عن الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على قطاع السياحة والأثار بأسوان ، أكد اللواء أشرف عطية فى كلمته على إستكمال جهود التعاون المثمر والبناء بين الدولة المصرية والإتحاد الأوربى والمعونة الألمانية بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك ضمن الإدارة التشاركية فى مجال الحفائر الأثرية بالتعاون مع عدد من الجامعات الأوربية والمنظمات الدولية .

ولفت إلى أن محافظة أسوان تدعم كافة هذه الجهود المبذولة من أجل المزيد من الإكتشافات الأثرية التى تساهم فى إثراء البحث العلمى والوعى الأثرى، بالإضافة إلى وضع المزيد من المواقع الأثرية المكتشفة على خريطة السياحة الدولية والإقليمية والمحلية ليكون ذلك تنمية للبشر والحجر .

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد بأنه تقوم حالياً هيئة " GIZ Egypt " بإعداد مشروع جديد بين الإتحاد الأوروبى وألمانيا لدعم الإدارة التشاركية لموقع قبة الهوى على الضفة الغربية لأسوان .

واشار إلى أن هذا المشروع يهدف لتنفيذ إدارة تشاركية للموقع مع المجتمعات المحلية بتمويل من الإتحاد الأوربى ضمن جهود دعم الإكتشافات الأثرية .

وأضاف عبد المنعم سعيد بأنه بالتوازى سيتم تنظيم ورشة عمل تدور حول إكتشافات مقابر النبلاء بجبل الهوا غرب أسوان، والتى تمثل تحفة جمالية تاريخية مواجهة لكورنيش النيل ، موضحاً بأنه جارى إستكمال تنفيذ مشروع إنارة للبر الغربى ومقابر النبلاء التى تضم نحو 100 مقبرة لعصور تاريخية مختلفة حيث كانت هذه المقابر لحكام مدينة أسوان .

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