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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

5 نصائح مهمة لتجنب مخاطر رياح الخماسين على مرضى الحساسية

صوره تعبيرية
صوره تعبيرية
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تؤثر رياح الخماسين خلال هذا التوقيت من كل عام على فئات من مرضى الحساسية وكبار السن والأطفال، ويتسبب في تهيج الجهاز المناعى لديهم بسبب الأتربة الناتجة عن تلك الرياح.

ورياح الخماسين هي رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجة الحرارة على كافة الأنحاء ويصاحب ذلك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وهى موجة من الأتربة مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

ولهذا يجب اتباع الإرشادات الوقائية لتجنب مخاطر تلك الرياح وتأثيرها على مرضى الحساسية وكبار السن والأطفال وفقا لما قال الدكتور أشرف عقبة أستاذ المناعة والحساسية بجامعة عين شمس فى احدى التصريحات الصحفية له.

تكون مثل هذه الأجواء الحارة نسبيا مصحوبة بالأتربة والغبار، ولذلك يجب اتخاذ الكثير من الاحتياطات والإجراءات الصحية التي تعمل على وقاية الجميع من المشكلات الصحية المحتملة ومنها:

الاهتمام بشرب المياه بكميات كبيرة على مدار ساعات اليوم للاستفادة التامة من الترطيب الكامل.

وكذلك ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل وغسيل الوجه واليدين جيدا.

وأيضا الإكثار من المشروبات الصحية الدافئة منزوعة السكر.

وضرورة الاهتمام بإغلاق نوافذ المنازل لعدم تسرب الأتربة.

وأخيرا تناول الطعام الصحي.

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