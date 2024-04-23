وزير الخارجية: يجب إعادة النظر في قرار تعليق تمويل وكالة أونروا

أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، انه يجب إعادة النظر في قرار تعليق تمويل وكالة أونروا، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

واضاف شكري في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الايرلندي، أن الموقف الذي اتخذته أيرلندا تجاه الحرب في غزة والمعاناة التي تواجه الشعب الفلسطيني، يعد نبيلا وشجاعا ويتسم بالالتزام والمبادئ سواء سياسية والقانونية أو الأخلاقية التي دائما نتطلع لها بمبادئ متصلة بالعدالة والإنصاف.

وتابع «شكري»، «تحدثنا فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في غزة وضرورة توقف التوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وتوفير المساعدات الإنسانية، والعمل على منع تصفية القضية الفلسطينية من خلال الدفع نحو نزوح، ولكن أيضا بأن يتم التوصل إلى حل دائم ليكسر دوائر العنف والصراع بتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 67، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية».