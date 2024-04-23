لشن هجوم على رفح.. إسرائيل تقيم مجمع خيام قرب خان يونس

كشف وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تحليل صور الأقمار الصناعية عن إقامة مجمع جديد من الخيام بالقرب من مدينة خان يونس، بينما يتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي إشاراته حول خططه لشن هجوم على رفح.

ويشير تقرير الوكالة إلى أن إقامة الخيام تمت قرب خان يونس، التي تعرضت لعمليات عسكرية إسرائيلية متكررة خلال الأسابيع الأخيرة. وأعلنت إسرائيل عزمها إخراج المدنيين من رفح خلال الهجوم المقترن على المدينة الجنوبية، التي استوطنتها مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة منذ ستة أشهر. ورغم ذلك، زعم جيش إسرائيل مشاركته في إقامة الخيام، وفقًا لأسوشيتد برس.