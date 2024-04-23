خبير اقتصادي: مصر حققت طفرة كبيرة بقطاع الأسمدة خلال الـ 5 سنوات الماضية

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة لديها الكثير من المؤهلات والقدرات التي تجعل لها مستقبل واعد، خاصة في صناعة الأسمدة، إذ تحتل مصر المرتبة السادسة في هذا المجال.

واضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن مصر حققت طفرة كبيرة في الـ5 سنوات الماضية، فيما يتعلق في حجم الإنتاج، ومعدل الصادرات من قطاع الأسمدة.

وأكد أن انعكاس هذه الصناعة على الاقتصاد بشكل عام، من أهم الأسباب التي نعول عليها مستقبل مصر في مسار توطين الصناعة المحلية، لتحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي، موضحا أن هذا من شأنه التقليل من فاتورة الواردات، التي تؤثر على بقية القطاعات الأخرى، تحديدا الزراعة.