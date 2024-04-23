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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع بمساكن عثمان في أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقيت طفلة في عقدها الأول مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع عقب اختلال توازنها أثناء اللهو بشرفة شقتها بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من علو بمنطقة مساكن عثمان بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة 4 سنوات وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين سقوط المتوفاة أثناء اللهو من شرفة شقتها بالطابق الرابع ولا شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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