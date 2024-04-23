وزير الخارجية: على إسرائيل عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية في رفح الفلسطينية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أنه على إسرائيل عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية في رفح الفلسطينية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الايرلندي نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، أننا نتوقع تصويتا واسع النطاق بالجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوة المقبلة للاعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية.

وتابع وزير الخارجية المصري، ان تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تشير إلى عدم توفر الإرادة الحقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية، متابعا “نحذر من مخاطر اجتياح رفح الفلسطينية عسكريا التي قد تؤدي إلى مضاعفة أعداد الضحايا.. نأمل التوصل إلى اتفاق عاجل بشأن إيصال المساعدات لقطاع غزة”.