الأمن يرفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

تمكنت الاجهزة الامنية من رفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع وضبط 493 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة و تحرير 1422 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية .

في نفس اسلياق واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (17429) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

(596) مخالفة السير بدون تراخيص.

(25) دراجة نارية مخالفة.

10336 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(8) مخالفات موقف عشوائى.

(365) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(11) مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.