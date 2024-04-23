بالفيديو.. مدير مكتبة الإسكندرية: أنتجنا أكثر من بودكاست مع مؤلفي الكتب لتعريف الناس بهم

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة هي الأولى في التاريخ القديم للعالم تحتفظ بالكتب، مشددًا على أنها كانت مكتبة مفهرسة وتعتمد على نظم في حفظ وتزويد الكتب ماتزال معروفة في كل مكتبات العالم.

وأضاف "زين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "أن المكتبة تعمل بكل جهد على أن تجعل الكتاب محورا أساسيا في عملها، وبدأنا في إنتاج سلسلة من الأفلام بمناسبة حقوق الملكية الفكرية والاهتمام بالمؤلف".

وتابع مدير مكتبة الإسكندرية: "قمنا بعمل أكثر من بودكاست مع مؤلفي الكتب حتى نعرف الجمهور بهم، وهذا الأمر بدأ منذ فترة، إذ نقوم برقمنة الكتاب بالصوت وسوف نتيح هذه الكتب على موقع المكتبة بداية من الشهر الجاري أو الشهر الذي يليه، وهو مشروع التوثيق الرقمي، ولكن بشرط أن يكون الكتاب متاحا للجميع، أي مر عليه فترة زمنية معينة، أما الكتب المنشورة حديثا، فإنها لا يمكن أن تتاح للجميع إلا بإذن المؤلف أو الناشر بحسب الملكية الفكرية".