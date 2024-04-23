غدا.. اجتماع مشترك بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية

يعقد غدا الأربعاء، اجتماعا مشتركا بين نقيبي الصحفيين خالد البلشي والمهن التمثيلية أشرف زكي، وأعضاء مجلسيّ النقابتين، بمقر نقابة الصحفيين، بوسط القاهرة، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالتغطية الصحفية لجنازات الفنانين.

ويذكر أن نقابة الصحفيين، دعت جميع الصحفيين، في بيان لها بوقف تغطية الجنازات لحين وضع ضوابط تحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين، نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التى تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.