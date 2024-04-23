البحيرة: توريد 7545 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار توريد محصول القمح لموسم 2024، وإلتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن ، مع تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن شون وصوامع المحافظة والبالغ عددها 37 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة، حيث استقبلت 7545 طن قمح حتى صباح اليوم من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 290089 فدان.

وأكدت "بلبع"، إنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يومياً بالصوامع والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

أسعار القمح المُورد

درجة نقاوة 23.5 قيراط: 2000 جنيه للأردب.

درجة نقاوة 23 قيراط: 1950 جنيهًا للأردب.

درجة نقاوة 22.5 قيراط: 1900 جنيهًا للأردب.

ويتم تسديد مُستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من عملية التوريد.

وتُكثف محافظة البحيرة حملاتها الرقابية على حركة القمح للتأكد من سلامة التخزين وضمان سير عملية التوريد بانتظام.