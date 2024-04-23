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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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فضائيات

بالفيديو.. مدير مكتبة مدينة الثقافة والفنون: قوانين حماية المؤلف تستهدف دعم المؤلفين والمبدعين المصريين

مكتبة الثقافة والفنون
مكتبة الثقافة والفنون
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قال الدكتور زين عبدالهادي مدير مكتبة مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن قوانين حماية المؤلف تستهدف حماية المؤلفين المصريين والكتاب والمبدعين وزيادة دخلهم، مشيرًا إلى أن الكثير من المبدعين المصريين لم يسجلوا أنفسهم في المكتب الخاص بحماية الملكية الفكرية. 

وأضاف "زين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن دور النشر مهمة جدا فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، وبخاصة أن مصر تصدر نحو 30 ألف عنوان كتاب في السنة وهي الكتب التي تسجل في دار الكتب المصرية.

وتابع: "ولكن، تسجيل الكتب في دار الكتب المصرية لا يعني حماية ملكيتها الفكرية، فيجب أن تسجل في مكاتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي". 

وأردف مدير مكتبة مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة: "نحتفل باليوم العالمي للكتاب من خلال لقاءات مع السفراء الأجانب والعرب الموجودين في مصر عبر اتفاقيات لتبادل زيارات الكتاب العرب والأجانب في مصر والاحتفاء بالمؤلفين العظماء ونقدم تسهيلات للمؤلفين من أجل تسجيل أنفسهم في مكاتب الملكية الفكرية وهذا الأمر سيساعدهم في وجود دخل إضافي لهم".

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