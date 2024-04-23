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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ربة منزل تنهي حياتها حرقا بسبب خلافات أسرية في الجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة في واقعة أقدام ربة منزل على إنهاء حياتها حرقا عقب سكب مادة تساعد علي الاشتعال بملابسها أن خلافات أسرية سبب الواقعة ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال ربة منزل مصابة بحروق ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها ومقيمة بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص وبالتقابل مع أسرة المتوفاة افادوا ياقدامها على إنهاء حياتها بسكب مادة تساعد على الاشتعال بملابسها واضرام النيران بجسدها بسبب خلافات أسرية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

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