وزير خارجية أيرلندا: نتطلع لحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، أن موقف أيرلندا من الوضع في غزة شجاع ونبيل ومتسق مع مبادئ العدالة والإنصاف.

وقال مارتن، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء: "نتطلع إلى حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة".

وتابع: أن أيرلندا ستواصل دعمها لدورها الكبير الذي تقوم به حاليًا وما ستقوم به بعد انتهاء الحرب من إعادة الإعمار، مشيدًا بالجهود المصرية في وقف إطلاق النار في غزة، وهو الأمر الذي يعد ضروريًا ولابد من حدوثه، موضحًا: "أن هذا ليس الوقت المناسب لوقف الدعم لوكالة الأنروا".