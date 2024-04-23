خلال الاستعدادات لعرض عسكري.. مقتل 10 أشخاص جراء اصطدام مروحيتين ماليزيتين| فيديو

قالت البحرية الماليزية، إن طائرتين هليكوبتر تابعتين للبحرية الماليزية اصطدمتا في الجو، اليوم الثلاثاء، خلال تدريب على عرض بحري، مما أدى إلى مقتل جميع أفراد الطاقم العشرة.

ووفقا لبيان البحرية، وقع الحادث في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك غرب ماليزيا الساعة 9:32 صباحا.

وأضافت البحرية: أنه تم التحقق من جميع الضحايا في مكان الحادث وإرسالهم إلى المستشفى العسكري بقاعدة لوموت البحرية للتعرف عليهم".

وتم تصوير الاصطدام المميت في مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شوهدت عدة طائرات هليكوبتر تحلق مع اصطدام مروحة إحداها بطائرة هليكوبتر أخرى قبل أن تتحطم كلتاهما على الأرض.

وأعلنت البحرية أنها ستجري تحقيقا في ملابسات الحادث، وأكدت الشرطة المحلية أن اللقطات حقيقية.

#BREAKING Ten people killed when two Malaysian helicopters collided in a rehearsal pic.twitter.com/kkYPgOCaep — Guy Elster (@guyelster) April 23, 2024

الذكرى التسعين لتأسيس البحرية الملكية الماليزية

وقال وزير الدفاع الماليزي، محمد خالد نور الدين، إن الطائرات كانت في تدريبات قبل العرض العسكري بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس البحرية الملكية الماليزية والذي من المقرر أن يقام في السبت.

وقال للصحفيين إن الجهود تبذل للتحقق من هوية أفراد الطاقم القتلى وجميعهم أقل من 40 عاما.