سامح شكري: مصر تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة مع أيرلندا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة مع أيرلندا، لافتا إلى ان العلاقات المصرية الأيرلندية تتسم بالتفاهم المشترك بين البلدين.

وأضاف سامح شكري، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية القاهرة الاخبارية، اليوم الثلاثاء، ان أيرلندا تلتزم بالمبادئ الإنسانية تجاه الوضع في قطاع غزة، متابعا: انه يجب تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

وتابع سامح شكري، انه يجب العمل على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مستطردا “لا بديل لحل الصراع سوى تنفيذ حل الدولتين ”.