ads
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

سامح شكري: مصر تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة مع أيرلندا

سامح شكري
سامح شكري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة مع أيرلندا، لافتا إلى ان العلاقات المصرية الأيرلندية تتسم بالتفاهم المشترك بين البلدين.

وأضاف سامح شكري، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية القاهرة الاخبارية، اليوم الثلاثاء، ان أيرلندا تلتزم بالمبادئ الإنسانية تجاه الوضع في قطاع غزة، متابعا: انه يجب تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

وتابع سامح شكري، انه يجب العمل على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مستطردا “لا بديل لحل الصراع سوى تنفيذ حل الدولتين ”. 

شكري الخارجية المصري غزة أيرلندا العلاقات المصرية