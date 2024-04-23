حصيلة 24 ساعة.. ضبط 322 قضية مخدرات وتنفيذ 84000 حكم قضائى متنوع

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (322) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (363) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (154,928 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (35,800 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,129 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (18,600 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (9,341 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,704 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,233 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,226 كيلو جرام).

(650) أمبول مخدر (5405) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (138 قطعة سلاح نارى بحوزة 123 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(9) بنادق آلية .

(22) بندقية خرطوش.

(3) طبنجات .

(104) فرد محلى.

(128) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة .

(236) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84000) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(351) حكم جناية.

(27055) حكم حبس جزئى.

(4348) حكم حبس مستأنف.

(41336) حكم غرامة.

(10910) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط عدد (4) تشكيلات عصابية ضموا (12) متهم إرتكبوا (22) حادث متنوع .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (24) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (16) متهمين .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (281) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (22599) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.