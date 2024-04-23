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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. استعدادات مكثفة بمصيف جمصة بالدقهلية لاستقبال شم النسيم

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات
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يشهد مصيف جمصه السياحى فى محافظة الدقهلية استعدادات مكثفه من قبل الأجهزة التنفيذية لاستقبال اعياد القيامه واعياد الربيع حيث كلف اللواء" عادل برغش" رئيس مدينه جمصة كل قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المدينه باتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ استعدادا لاستقبال الأعياد، موجها برفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات بجميع الإدارات بالمدينه لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها على مدار 24 ساعة.

وأكد رئيس المدينة  ضرورة تفعيل كل أشكال الرقابة التموينية على  الأسواق والمحلات؛ لضمان الانضباط والالتزام بكل التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع، وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع؛ حرصا على صحة وحياة المواطنين، من خلال تكثيف الحملات الرقابية من "الصحة، الطب البيطري، و التموين، البيئة، لضبط السلع غير الصالحة ومجهولة المصدر.

وأشار إلى ضرورة تفعيل الرقابة على المخابز ومراقبة الإنتاج للخبز وتوزيعه حسب حصة كل مخبز، وتعيين مفتش تموين بكل مخبز،   لضمان الانضباط، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر أسطوانات البوتاجاز لتغطية الاحتياجات للمواطنين.

كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق "المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز"، ويستمر العمل بالقطاعات للمرافق والخدمات  بنطاق جمصه.

كما أكد  برفع استعدادات المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة ورعايتها، وكذا توفير الأدوية والأمصال اللازمة للحالات الطارئة مشيرا إلى جاهزية الحدائق والمتنزهات بجميع المدينه  لاستقبال الرواد وضرورة قيام قسم الاشغالات بالعمل المستمر لإزالة الإشغالات التي تعوق المارة، وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المستمرة للإزالة الفورية.

واكد رئيس مدينة جمصة على أن  المدينة في أبهى صورها من ناحية النظافة واستعداد المرافق لاستقبال الزوار، وكذا زيادة عدد فرق الانقاذ على الشاطئ، وتمركز الإسعاف للتجاوب الفوري مع الطوارئ، فضلا عن قيام إدارة المرور مع إدارة المواقف؛ لتنظيم حركة المرور، وانتقال المواطنين، وتوفير وسائل النقل بين جميع المدن والمراكز والقرى، مع تكثيف الحملات المرورية لضمان انضباط السائقين والتصدي للمخالفين.

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