القطامى: عايزين نعرف الحكومة صرفت منحة الـ200 مليون دولار الخاصة بالانبعاثات في إيه؟

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الداعم مستمر لكل المنح التي تنجح الحكومة فى الحصول عليها من جهات التمويل المختلفة وخاصة إن كانت لها علاقة مباشرة بملفات تهم المواطن وتمثل خطورة كبيرة حال عدم مواجهته بحسم مثل ملف النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية فى القاهرة الكبرى.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي .

ولفت إلي أن 9.130 مليون دولار أمريكي منحة إضافية للمنحة الأساسية والمقدرة بـ200 مليون دولار، والمنحة الإضافية هتكون للمكون السادس الخاص بالنفايات الإلكترونية ومخالفات الرعاية الصحية، متابعا:"كنت أتمنى من الحكومة واللجنة المعنية أنها تبلغنا بما تم على مدار الفترة الماضية من واقع صرف الـ 200 مليون دولار كمنحة أساسية لمواجهة المكونات الخمسة من 2021 والتي تشمل النفايات الصلبة وإدارة جودة الهواء وغيرها

من ناحيته عقب على حديثه مقرر الجلسة مؤكدا أن الـ 200 مليوم دولار تم العمل على صرفهم فى المكونات الخمسة فى الاتفاقية بما يخدم جهود الدولة على أرض الواقع فى ملف التغير المناخي.