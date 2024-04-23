محافظ الفيوم يوجه "التضامن" بالمساعدة في تجهيز عدد من الفتيات المقبلات على الزواج

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وتوفير معاشات ومساعدات مالية، ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجًا، كما وجه بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوي الهمم، وكذا تجهيز عدد من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج.

وجاء ذلك بحضور، جبريل عبد الوهاب وكيل وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني بمكتب محافظ الفيوم، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، والدكتور محمد عبد الله مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وأشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وممثلى عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، مسئولي مديرية الصحة والسكان، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على توفير خدمة الغسيل الكلوى لإحدى السيدات بمستشفى الفيوم العام، لقربها من محل إقامتها.

وأكد على مسئولي الصحة باستمرار تقديم العلاج والدعم اللازم لأحد المرضي النفسيين، بمستشفى الفيوم العام، وكذا التنسيق بين مسئولي الصحة، ومستشفى التأمين الصحي، لسرعة إجراء الفحص الطبي والتدخل العلاجي اللازم لشاب يعاني من إصابة في أحد ذراعيه نتيجة حادث، وتوفير مشروع للشاب بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لحين إنهاء إجراءات القومسيون الخاصة به.

كما وجه المحافظ، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الفئات الأكثر احتياجاً، وكذا توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات للوقوف على مدى إمكانية منحهم معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، كما وجه بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لتجهيز عدد من الفتيات المقبلات على الزواج من الحالات الأولى بالرعاية، وتوفير كرسي متحرك لأحد الشباب من ذوي الهمم.

كما استمع محافظ الفيوم، لمطالب عدد من الشباب والفتيات "الأصحاء وذوي الهمم" الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص.

كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، ببحث طلبات الأسر الأولى بالرعاية الراغبين في الحصول على تراخيص أكشاك بالقرى، وعلى أطراف المدن، تبعاً للشروط المنظمة لذلك.

ووجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة سنورس، بمراجعة قرار فسخ التعاقد مع إحدى شركات النظافة، والحرص على التزام الشركة بكافة بنود التعاقد والرسوم المقررة، مؤكداً على مسئولي مختلف القطاعات، بتلقى شكاوى المواطنين، والعمل على تقديم الحلول الإيجابية المناسبة لها.

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