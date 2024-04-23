الحماية المدنية بالإسكندرية تستجيب لإستغاثة مُسن مريض

استجابت الحماية المدنية بالإسكندرية فى لفتة إنسانية، لإستغاثة مُسن مريض وغير قادر على الحركة ونقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إستغاثة لنقل (أحد الأشخاص بالمعاش - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة) مريض وغير قادر على الحركة ، للمستشفى لتلقى العلاج.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية لمحل البلاغ وتم مساعدته ونقله للمستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وتقدم المواطن المذكور بالشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثته.

ويأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.