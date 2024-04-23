ضبط شخصين بقنا بتهمة إطلاق النار والتسبب في وفاة أحد الاشخاص

تمكنت الاجهزة الامنية بقطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية

من ضبط شخصين بقنا لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد الأشخاص مما أدى إلى وفاته.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (عاطل- مقيم بدائرة المركز) وبها أعيرة نارية متفرقة.

بالإنتقال وبسؤال زوجته إتهمت (شخصين- مقيمان بدائرة المركز) بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من (بندقية آلية) كانت بحوزة أحدهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته، لوجود خلافات بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهمَين.. وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم.. وإعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.