تعرف على أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2024

الثلاثاء 23/أبريل/2024 - 12:04 م

شهدت أسعار الدواجن والبيض، انخفاضًا ملحوظًا خلال الإيام الماضية، وتراوحت الاسعار ما بين 73 جنيهًا و75 جنيهًا، ليبلغ انخفاض أسعار الفراخ أكثر من 20 جنيهًا منذ نهاية شهر رمضان 2024 وحتى الآن.

وتراوحت اسعار الفراخ البيضاء بالمزارع نحو 73 و75 جنيهًا، وبذلك يصل انخفاض أسعار الدواجن أكثر من 20 جنيهًا منذ نهاية شهر رمضان المبارك وحتى الآن.

وسجلت اسعار الفراخ البيضاء امهات نحو 73 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر 81 جنيهًا.

وسجلت اسعار الفراخ البلدي نحو 107 جنيهات، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 115 لـ 117 جنيهًا.

وسجل سعر الدواجن الساسو الحمراء 85 و86 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 89 لـ 94 جنيه للكيلو.

وسجلت اسعار البانيه ما بين 190 و200 جنيه للكيلو الواحد، كما سجل سعر أوراك الدجاج اليوم بين 97 لـ 100 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو الصدور لـ 142 جنيه، وصل سعر كيلو الكبد والقوانص لـ 105 جنيهات، وسجلت سعر كيلو الهياكل نحو 60 جنيهًا.