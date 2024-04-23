حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان.

ضبط (3) قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3,500 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

ضبط (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (2 بندقية آلية- بندقية خرطوش- فرد محلى و2 خزينة وعدد من الطلقات).

تنفيذ (745) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8 كيلو جرام لمخدر البانجو –

6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم ( كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين")..بحوزة (متهمَين).

ضبط (5) قضايا سلاح أبيض..ضُبط خلالهم (5 قطع سلاح أبيض) بحوزة

(5 متهمين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.