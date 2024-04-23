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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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الأمن العام يداهم أوكار الاتجار في المواد المخدرة بالمحافظات

الامن العام يداهم
الامن العام يداهم أوكار الإتجار فى المواد المخدرة بـ 3 محافظ
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واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريتى أمن (الإسماعيلية– الأقصر) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
مديرية أمن الإسماعيلية
 ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.. وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).
 ضبط (4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة التل الكبير وبحوزتهم (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن الأقصر
 ضبط(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة القرنة.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الشابو والهيروين"- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات).
 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(مليون جنيه) تقريباً.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

مساعد وزير الداخلية المواد المخدرة وزارة الداخلية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة