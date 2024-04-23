تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في مجال لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
- ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة بدر لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن وبحوزة أحدهم (الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقة) واعترفوا بارتكابهم 6 وقائع سرقة وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم (تاجر خردة "سيئ النية") أمكن ضبطه.
- ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة (مبلغ مالى- بعض المشغولات الذهبية) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المعادى.. وأرشد عن المسروقات لدى عملائه (4 أشخاص) تم ضبطهم.
- ضبط (عاملة - مقيمة بمحافظة البحيرة) لقيامها بسرقة (مشغولات ذهبية- مبلغ مالى) من داخل المسكن محل عملها كائن بدائرة قسم شرطة النزهة.. وبحوزتها (المبلغ المالى المستولى عليه) وأرشدت عن المشغولات الذهبية لدى عميلها (صاحب محل مشغولات ذهبية) تم ضبطه.
- ضبط (عاطل) لقيامه بسرقة (مبلغ مالى - شاشـة - جواز سفـر) من داخل مكتب تسويق عقارى كائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل.. وبحوزته المسروقات.. واعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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تفاصيل ضبط لصوص الشقق السكنية في القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في مجال لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية: