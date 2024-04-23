رئيس جامعة عين شمس والسفير الفرنسي بالقاهرة يبحثان التعاون المشترك

استقبل محمد ضياء زين العابدين، وفداً فرنسياً رفيع المستوى برئاسة إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين جامعة عين شمس والجامعات الفرنسية.

جاء ذلك بحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس السابق ،شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، سلوى رشاد عميد كلية الألسن، على الأنور عميد كلية الطب، طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، تامر عمارة.

تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين جامعة عين شمس والجامعات الفرنسية في مجال تبادل الأساتذة والطلاب.

وخلال اللقاء أعرب السفير الفرنسى عن ترحيبه بتعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعات الفرنسية وجامعة عين شمس.