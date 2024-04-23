تفاصيل ضبط سباك قتل سيدة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط سباك بالقاهرة لتعديه على مسنة، مما أودى بحياتها بقصد السرقة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من العثور على سيدة متوفاة داخل مسكنها بأحد العقارات بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لإحدى السيدات "مُسنة" وبها جروح متفرقة وتبين بعثرة محتويات الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سباك "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول) وأقر بأنه توجه للشقة محل سكن المجنى عليها (بدعوى صيانة السباكة) وتعدى عليها باستخدام "مزهرية" على رأسها حتى سقطت أرضاً وأن الهاتف المضبوط بحوزته خاص بالمتوفاة "قام بسرقته" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

