قطاع الدراسات العليا بجامعة القناة يعلن مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة قناة السويس، انتهاء العديد من الكليات من تحديد مواعيد الامتحانات.

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على توفير المناخ المناسب، والأجواء الهادئة لجميع طلابها أثناء تأديتهم الامتحانات.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن العديد من كليات الجامعة أعلنت المواعيد النهائية لعقد امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني، لجميع الدرجات العلمية ( دبلوم - ماجستير - دكتوراه )

حيث جاءت أجندة مواعيد عقد امتحانات الدراسات العليا كالتالي :

معهد التقنية الحيوية :

تبدأ يوم الإثنين الموافق 3 يونيو حتى الإثنين 24 يونيو

كلية الألسن :

تبدأ يوم السبت الموافق 18 مايو حتى الإثنين 27 مايو

كلية الهندسة :

تبدأ يوم السبت الموافق 29 يونيو ولمدة أسبوعين.

كلية السياحة :

تبدأ يوم السبت الموافق 25 مايو

كلية العلوم :

تبدأ يوم السبت الموافق 1 يونيو حتى الأربعاء 12 يونيو

معهد الاستزراع السمكي :

تبدأ يوم الأربعاء 29 مايو حتى 9 يونيو

كلية التجارة :

تبدأ يوم السبت الموافق 18 مايو حتى السبت 1 يونيو.

كلية الآداب :

تبدأ السبت الموافق 18 مايو حتى الثلاثاء 11 يونيو.

كلية الطب البيطري:

تبدأ يوم الثلاثاء 28 مايو حتى الثلاثاء 13 يونيو.

وقد بدأت بالفعل كلية طب الأسنان امتحاناتها منذ 2 أبريل وتنتهي يوم الثلاثاء 14 مايو.