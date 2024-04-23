"حماية المستهلك" يناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة خاصة بسعر الخبز

شن جهاز حماية المستهلك عددا من الحملات الرقابية على المخابز السياحي والأفرنجي للتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار الجديدة للخبز السياحي والفينو، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.

كما طالب جهاز حماية المستهلك المواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وخاصة فيما يتعلق بأسعار الخبز السياحي والسلع الغذائية الأساسية.

وأوضح جهاز حماية المستهلك أن الإبلاغ عن عدم الالتزام بالأسعار أو الامتناع عن بيع السلع، ومخالفات الغش التجاري، يكون من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول على الرابط التالي HTTP://SHAKWA.CPA-MOBILE.COM/

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والرغيف وزن 80 جراما بـ 150 قرشا ووزن 40 جراما بـ 75 قرشا ووزن 25 جراما 50 قرشا، ورغيف الفينو بـ 150 قرشا وزن 50 جراما و 100 قرشا وزن 35 جراما.

وألزم القرار المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية العاملة في إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والأوزان والحد الاقصى للسعر المقرر لكل وزن، وكل مخالفة لأسعار وتداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته، وكل مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.