"خير مزارعنا لأهالينا" بالكاتدرائية.. البابا يثمن جهود "الزراعة" وتوفير السلع بأسعار مخفضة

استقبل المهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القوافل المتحركة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف على المنافذ والمعارض.

وتوفر قوافل وزارة الزراعة المتحركة، من خلال مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، تشكيلة كبيرة ومتنوعة من السلع الأساسية بأسعار تنافسيه تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى للمترددين على الكاتدرائية.

وأعرب مدير الديوان البابوى عن شكره وتقديره للأستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الجهود المتميزة التي تبذلها كافة أجهزة الوزارة في إطار دعم ومساندة المواطنين.

ومن المقرر أن تتواجد مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" في الكاتدرائية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا .

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد افتتحت أكبر معرض على مستوى الجمهوريه لبيع السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسيه تقل عن مثيلاتها في الأسواق ما بين ٢٠٪ و ٥٠٪ مما جعل المعرض يلاقي رواجًا وإقبالاً كبيرًا من المواطنين.

وثَمَّنَ البابا تواضروس الثاني الجهود التي يبذلها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا المجال الهام، معربًا عن أمنياته باستمرار هذه المبادرة لدعم ومساندة المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.

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