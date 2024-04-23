وسام أبو علي يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام مازيمبي في دوري الأبطال

اقترب وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من قيادة هجوم فريقه أمام مازيمبي الكونغولي الجمعة المقبلة فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما ظهر اللاعب بشكل مرضٍ عند مشاركته أساسيا فى مباراة الذهاب والظهور بمستوى جيد نال استحسان الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر والجماهير الحمراء.

وظهرت بصمات وسام أبو علي مع الأهلي بمباراة مازيمبي الماضية، بعدما خلق خطورة على مرمى المنافس وتسبب فى إزعاج لمدافعي الفريق الكونغولي، للدرجة التي دفعت مدرب مازيمبي للإشادة بالمهاجم الفلسطيني، والتأكيد على أنه خلق حالة من القلق لدفاع الفريق الكونغولي.

ويستعد الأهلى لمواجهة مازيمبى مجدداً فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى الكونغو.

ويتأهل الفائز من مباراتي الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي لمواجهة الفائز من مباراتي الترجي التونسي أمام ماميلودي صن داونز، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب بين الترجي وصن داونز انتهت بفوز بطل تونس بهدف دون رد فى رادس.

تلقى النادي الأهلي موافقة من الجهات المختصة بحضور 50 ألف مُشجع في مباراة مازيمبي لدعم المارد الأحمر فى اللقاء المصيري.