إعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية.. أبرز 10 أحداث وقعت في 23 أبريل

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الثالث والعشرين من أبريل، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

نستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

749 - سقوط الدولة الأموية.

1526 - سليمان القانوني ينطلق من إسطنبول باتجاه أوروبا من أجل معركة موهاكس التي تعتبر أضخم نصر عثماني ومهدت لدخول الدولة العثمانية إلى قلب أوروبا.

1920 - شهدت تركيا تأسيس البرلمان التركي وتحتفل في هذا اليوم بعيدي السيادة الوطنية والطفولة.

1985 - إطلاق نار على رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية أحمد الجار الله أدت إلى إصابته بجروح بليغة.

2002 - إعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية بعد أن اندثرت لأكثر من 1600 سنة وذلك بعد إعادة بنائها وتجهيزها بمساعدات دولية.

2003 - السلطات الصينية تغلق جميع المدارس والجامعات في البلاد لمدة إسبوعين بسبب انتشار وباء سارس.

2004- مقتل خمسة من الإسلاميين المتشددين على يد قوات الأمن السعودية في مدينة جدة بعد مطاردة بالسيارات.

2018- فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

2019 - الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، تعلن إقرار تعديلات دستورية، بعد مشاركة 44% من إجمالي الناخبين، وموافقة أكثر من 88% مقابل رفض حوالي 11% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة التي بلغت حوالي 97%.