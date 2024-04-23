إنفوجراف| "الزراعة في كل مصر".. تعرف على أنشطة مديريات الزراعة خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٤٢ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٧ وحتى ٢٢ أبريل الجاري.

وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملاتها على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 599 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 100 ألف و527 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما رافقت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، محافظ القليوبية أثناء تفقد صومعتي القمح بمدينة بنها وحقل حصاد قمح على مساحة 7 أفدنة بمدينة قها لمُتابعة انتظام عملية توريد القمح، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، تفقد عمليات حصاد القمح، ومراكز التوريد، كما تم إزالة عدد (22) حالات تعد على الأراضي الزراعية، كما واصلت مديرية الطب البيطرى أعمال تحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية الوادى المتصدع، حيث تم تحصين أكثر من 300 ألف رأس، كما واصلت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، متابعة عمليات توريد القمح، كما تم المرور على زراعات محصول القطن، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطرى، قافلة بيطرية مجانية بقرية طوخ الأقلام بنطاق مدينة السنبلاوين، لخدمة أهالى المنطقة بالمجان.

بينما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 15 حملة تم خلالها المرور على 39 سوق لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم حيث تم ضبط حوالي 500 كجم أسماك مدخنة ومملحة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 434 ألفا و126 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم 7824 حيوانا، كما استقبلت مديرية الزراعة بالنوبارية، رئيس قطاع الاستصلاح وذلك لتفقد سير العمل والوقوف على حالة المحاصيل، كما تم تفقد محطة لفرز وتعبئة الموالح وإعدادها للتصدير، فضلا عن تفقد زراعات القمح.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، متابعتها زراعات القمح بمركز دمنهور وذلك للاطمئنان على حالة المحصول على الطبيعة، كذلك تم الإعلان عن بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي في مختلف مراكز المحافظة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، المرور على الإدارات الزراعية، لمتابعة سير العمل، كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية بإدارة المعمورة، والمرور على الزراعات المختلفة، فضلا عن المرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل بحدائق أنطونيادس والمنتزه، كما تم توفير التقاوي للمحاصيل الصيفية بجميع الإدارات والجمعيات الزراعية.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، المرور على زراعات القمح وبنجر السكر بالمحافظة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة عمليات توريد القمح بمطحن بورسعيد للتأكد من تذليل أي معوقات قد تعرقل عملية التوريد، كذلك تم متابعة حصاد محصول بنجر السكر بجمعيات جنوب بورسعيد وبمنطقة "سهل الطينة" شرق بورسعيد، كما تم عقد يوم حصاد لمحصول الكانولا بالقطاع الزراعي ببورسعيد بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات القمح، كما تم المرور على الادارة الزراعية بكفر البطيخ لمتابعة مدى توافر مستلزمات الإنتاج من التقاوي والأسمدة لخدمة الموسم الصيفي.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماع مع العاملين لمناقشة ما تم انجازه من الأعمال وبحث خطة العمل، كما تم استئناف استقبال المزارعين بالمطحن بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، كما تم تفقد الأعمال والأنشطة الزراعية بالإدارة الزراعية بمدينة الطور، كما رافقت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، محافظ الفيوم أثناء افتتاح موسم حصاد القمح من داخل أحد الحقول الزراعية بزمام دار الرماد بمركز الفيوم، كذلك أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، استمرار أعمال لجان الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع جميع قرى المحافظة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور على الصوامع والمطاحن والشون لمتابعة لجنة فرز واستلام الاقماح والاطمئنان على الالتزام بتعليمات الاستلام ودرجات النقاوة وانتظام عملية التوريد دون عائق، كما رافقت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، محافظ الوادي الجديد اثناء افتتاح موسم حصاد محصول القمح بإحدى المزارع بقرية الشركة ٨ بمركز الخارجة، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قافلة بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية بوحدة بني عامر التابعة لإدارة العدوة والعزب ، حيث تم علاج باطني(١٢٢ رأس) ماشية ،وتجريع ضد الطفيليات الداخلية لعدد (٢١٩ رأس) وجس و فحص باستخدام جهاز السونار لعدد (٨٤ حاله) وتقديم العلاج اللازم وتلقيح اصطناعي وتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع (١١٢ رأس) و التسمم الدموي وعلاج دواجن وأرانب، ورش لعدد (٣٢٥رأس)، كما تابعت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، حصاد الحقول الإرشادية لمحصول القمح، بنواحي المحافظة، والتواصل مع المزارعين.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة

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