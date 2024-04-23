وزير الدولة للإنتاج الحربي يؤكد تعزيز الطاقات الإبداعية وطرح الأفكار البحثية

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة “مصنع 300 الحربي” إحدى الشركات التابعة للوزارة، وذلك استكمالاً لسلسلة الجولات التفقدية المتواصلة لمختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي والتي يحرص على القيام بها لمتابعة انتظام سير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع.

كما قام الوزير بتفقد خطوط الإنتاج بأبو زعبل للصناعات المتخصصة والتي يعتمد العمل بها على أحدث التكنولوجيات والتقنيات المعمول بها فى عالم الصناعة، وتضم الشركة عدد أربع مصانع وهي (مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، مصنع إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة، مصنع إنتاج الذخيرة المتوسطة، مصنع تجميع وتعبئة الذخائر المتوسطة والقنابل).

كما تضم أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي CNC والتيِ يعمل بعضها بنظام (الروبوت) إلى جانب ماكينات متعددة المحاور Multi-Spindle والتي تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرة أضعاف الماكينات العادية، وتضم أيضاً العديد من تباب ضرب النار، إلى جانب عدة معامل بها أحدث الأجهزة والمعدات والتي يتم إستخدامها لإجراء القياسات والتحاليل اللازمة على جميع المواد والخامات المستخدمة قبل بدء العملية الإنتاجية.

وتعرّف من أطقم العمل بشركة "أبو زعبل للصناعات المتخصصة" على أبرز المعلومات والبيانات المتعلقة بمعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط التطوير والإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج والموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك الشركة في تنفيذها.

وأصدر توجيهات وزارية بالعمل على تعزيز الطاقات الإبداعية للعاملين وتشجيعهم على طرح الأفكار البحثية التي يمكن أن تخدم العملية التصنيعية وعقد اللقاءات الدورية معهم للاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والاستماع إلى مقترحاتهم للتطوير.

كما قال محمد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الشركة (مصنع 300 الحربي) لها دور مهم في تلبية مطالب القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية، مضيفاً أنها تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، لافتاً إلى أنها تعد أول شركة تابعة يتم تطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة فيها وذلك على أحد خطوط الإنتاج بالشركة.