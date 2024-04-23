السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول وقبر السادات

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد أصيل، عرفاناً وتقديراً لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعاً عن الوطن وصون مقدساته.

جاء ذلك تزامنا تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وتوجه الرئيس السيسى إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

وفى نهاية المراسم صافح الرئيس عبد الفتاح السيسى بمصافحة عدد من قادة الأفرع الرئيسية، وقادة القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة.

